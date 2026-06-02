Türkiye Çevre Haftası Etkinlikleri Vali Erin’e Sunuldu

ISPARTA
G.Tarihi: 02.06.2026 14:26
Isparta’da Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler için hazırlıklar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü heyeti, Isparta Valisi Abdullah Erin’i ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen ve beraberindeki çalışma arkadaşları tarafından gerçekleştirilen ziyarette, bu yıl “Dünya Bize Emanet” temasıyla kutlanacak Türkiye Çevre Haftası kapsamında il genelinde düzenlenecek programlar hakkında Vali Erin’e bilgi verildi.

Ziyarette çevre bilincinin artırılmasına yönelik yapılacak etkinlikler, farkındalık çalışmaları ve çevrenin korunmasına yönelik projeler ele alındı.

Vali Abdullah Erin, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekti.

Çevre konusunda yürütülen çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade eden Erin, Türkiye Çevre Haftası’nın çevre duyarlılığının artırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Erin, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarda görev alan kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür ederek Türkiye Çevre Haftası’nı kutladı.

Isparta’da hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerle çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. 

Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Isparta HaberIsparta Son DakikaIsparta ValiliğiAbdullah ErinBekir ÇelenTürkiye Çevre HaftasıDünya Bize EmanetÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl MüdürlüğüIsparta Haber AjansıÇevre Bilinci.
