Akaryakıta Zam Geldi: Yeni Fiyatlar Açıklandı

2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Brent petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında artış görüldü. Benzin litre fiyatına 9 kuruş, motorin fiyatına ise 1 kuruş zam uygulanarak bu değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42,87 TL

Motorin: 42,68 TL

LPG: 25,13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42,65 TL

Motorin: 42,61 TL

LPG: 24,59 TL

Ankara:

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,14 TL

LPG: 25,14 TL

İzmir:

Benzin: 43,69 TL

Motorin: 43,66 TL

LPG: 25,04 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki ham petrol fiyatları ve döviz kuru gibi faktörlerin etkisiyle belirleniyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında ilan edilen gümrüksüz rafineri fiyatı üzerinden hesaplanıyor ve ÖTV ile EPDK payları eklenerek son haline getiriliyor.