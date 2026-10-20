Isparta Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde iki gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Mahsur kalan 10 vatandaşın tamamı kurtarılarak sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden vatandaş için ise taziye mesajı yayımlandı.

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde bulunan Yazılı Kanyon mevkisinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarından sevindiren haber geldi. Bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için iki gündür devam eden çalışmalar, 19 Ekim 2026 günü saat 21.30 itibarıyla tamamlandı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda mahsur kalan 10 vatandaşın tamamı kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sütçüler Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Çok sayıda ilden ekipler bölgeye sevk edildi

18 Ekim 2026 tarihinde başlayan olayın ardından Yazılı Kanyon’da geniş çaplı arama kurtarma çalışması yürütüldü. Çalışmalara Isparta’nın yanı sıra Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Bursa, Denizli, Hatay, İzmir, Kastamonu ve Konya’dan AFAD ekipleri katıldı.

Kurtarma faaliyetlerine Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, Isparta Belediyesi arama kurtarma ekipleri, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, sivil toplum kuruluşları, Kara Havacılık Okul Komutanlığı, Sütçüler Belediyesi ve yöre halkı da destek verdi.

Hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı

Yapılan açıklamada, olayda hayatını kaybeden vatandaş için Allah’tan rahmet dilendi. Vatandaşın ailesine, yakınlarına ve İHH camiasına başsağlığı ve sabır temennileri iletildi.

Açıklamada ayrıca kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri sunulurken, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm kurum ve kuruluşlara, ekiplere ve destek veren vatandaşlara teşekkür edildi.