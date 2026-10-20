Isparta’da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Isparta’da 2 ve 23 Eylül tarihlerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Isparta’da meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül 2026 ve 23 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleşen nitelikli dolandırıcılık olayları nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaatta bulunuldu.

Başvurular üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda olaylarla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 19 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin bilgileri basın bülteni aracılığıyla kamuoyuyla paylaştı.