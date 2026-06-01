Eğirdir Gölü’nde Alarm Veren Görüntüler

Isparta’nın en önemli su kaynaklarından Eğirdir Gölü’nde ortaya çıkan görüntüler endişe yarattı. Bağören mevkiinde göl sularının içinde oluşan girdaplar ve yıllardır bilinen düdenlerin yeniden gündeme gelmesi üzerine İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, yetkililere çağrıda bulunarak bölgede kapsamlı inceleme yapılmasını istedi.

ÖZEL HABER

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü’nde son günlerde kaydedilen görüntüler, bölgedeki su kaybı tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Barla ve Bağören hattında çekilen görüntülerde göl yüzeyinde oluşan belirgin girdaplar dikkat çekerken, yıllardır konuşulan düdenlerin göl üzerindeki etkisi bir kez daha sorgulanmaya başlandı.

Bölgede incelemelerde bulunan İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, göl kıyısından yaptığı açıklamada, ortaya çıkan manzaranın bilimsel olarak araştırılması gerektiğini belirterek yetkili kurumlara çağrıda bulundu.

Sinap, göl içerisinde oluşan su hareketlerini işaret ederek, "Haykırıyorum. Bu düdenler mutlaka incelenmeli. Eğirdir Gölü'nün geleceği açısından burada neler yaşandığının ortaya çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Girdaplar Kameralara Yansıdı

Kaydedilen görüntülerde göl yüzeyinde dairesel şekilde dönen su hareketleri net biçimde görülüyor. Özellikle kıyıya yakın bölgelerde oluşan girdapların, suyun belirli noktalardan aşağı doğru çekildiği izlenimini vermesi dikkat çekiyor.

Uzmanlar tarafından daha önce de gündeme getirilen düdenler, karstik yapıya sahip bölgelerde yer altına su taşıyan doğal oluşumlar olarak biliniyor. Ancak mevcut görüntülerdeki hareketliliğin hangi ölçekte bir su geçişine işaret ettiği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Eski Düdenler Yeniden Gündemde

Bağören çevresinde bulunan ve yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinen düdenlerin, göl seviyesindeki değişimlerle birlikte daha görünür hale geldiği ifade ediliyor.

Sinap'ın ziyaret ettiği bölgede yer alan kaya oluşumları içerisindeki düden girişleri de görüntülendi. Bölge sakinleri, geçmiş yıllarda da benzer oluşumların görüldüğünü ancak son dönemde yaşanan kuraklık ve su çekilmeleri nedeniyle konunun daha fazla önem kazandığını dile getiriyor.

"Bilimsel Çalışma Yapılmalı"

Eğirdir Gölü'nün yalnızca Isparta için değil, Türkiye açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Sinap, ilgili kurumların bölgede detaylı araştırma yapması gerektiğini söyledi.

Özellikle suyun yer altındaki hareketinin belirlenmesi için hidrojeolojik çalışmaların yapılmasının önemine dikkat çeken Sinap, düdenlerin göl üzerindeki etkisinin net verilerle ortaya konulmasını istedi.

Bölge Halkı Endişeli

Son yıllarda su seviyesinde yaşanan düşüş nedeniyle zaten büyük bir hassasiyet oluşan Eğirdir Gölü'nde ortaya çıkan yeni görüntüler, vatandaşlar arasında da merak ve endişeye neden oldu.

Çiftçiler, balıkçılar ve bölge sakinleri, göldeki su kaybının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, yapılacak bilimsel çalışmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Eğirdir Gölü'nün geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendirilen bölgede gözler şimdi DSİ, ilgili üniversiteler ve uzman ekiplerin yapacağı incelemelere çevrildi.

Haber Notu: Bu haberde yer alan değerlendirmeler, bölgede gözlemlenen görüntüler ve yapılan çağrılar doğrultusunda hazırlanmıştır. Düdenlerin göl üzerindeki etkisinin boyutu ve su hareketlerinin nedenleri konusunda bilimsel inceleme sonuçları beklenmektedir.



