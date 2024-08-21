Akaryakıta Büyük Zam Geldi! İşte Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları

Son dönemde Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarında önemli değişikliklere neden oldu. Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılan zamlar, sürücülerin dikkatini çekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Akaryakıt Fiyatları:

İstanbul:

Anadolu Yakası: Benzin: 44.53 TL Motorin: 43.87 TL LPG: 22.80 TL

Avrupa Yakası: Benzin: 44.66 TL Motorin: 43.94 TL LPG: 22.93 TL



Ankara:

Benzin: 44.95 TL

Motorin: 44.33 TL

LPG: 23.10 TL

İzmir:

Benzin: 45.41 TL

Motorin: 44.86 TL

LPG: 23.22 TL

Yapılan ÖTV zammı ve ek düzenlemelerle birlikte fiyatlar rekor seviyelere ulaştı. Bu durum, akaryakıt maliyetlerini artırarak, tüketicileri zor durumda bıraktı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışların etkileri, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde daha belirgin hale geldi.