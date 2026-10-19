Isparta Yazılı Kanyon’da kaybolan 14 kişilik gruptan acı haber

Isparta’nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon’da kaybolduğu bildirilen İHH gönüllülerinden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sarp arazide mahsur kalan 13 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Isparta Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasına göre, 18 Ekim 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, İstanbul’dan Isparta’ya gelen 14 kişilik İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü grubun Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolduğu bildirildi.

Ekipler bölgeye sevk edildi

İhbar üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. İnsansız hava aracı (İHA) desteğiyle yürütülen arama çalışmaları sonucunda grubun yeri kısa sürede tespit edildi.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Valilik açıklamasında, yürütülen çalışmalar sırasında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan diğer 13 vatandaşın kurtarılması için çalışmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.

6 ilden destek ekipleri gönderildi

Çalışmalara destek amacıyla AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli’den toplam 28 personel ile 8 araç bölgeye sevk edildi.

Isparta Valiliği, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileklerini iletirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.