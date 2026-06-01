ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi



Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçları açıklandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), 208 üniversite arasında elde ettiği dereceyle dikkat çekerken, devlet üniversiteleri sıralamasında Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasına girdi.

ISUBÜ’den Türkiye Çapında Dikkat Çeken Başarı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), öğrencilerin değerlendirmeleriyle belirlenen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarında önemli bir başarı elde etti. Yükseköğretim alanında öğrenci deneyimini ve memnuniyet düzeyini ölçen araştırmada üniversite, Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) desteklediği ve öğrencilerin doğrudan görüşleriyle şekillenen araştırmada; eğitim kalitesi, akademik destek, kampüs yaşamı, sosyal imkanlar ve genel memnuniyet gibi birçok kriter değerlendirildi.

208 Üniversite Arasında Üst Sıralarda

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede üniversitenin önemli bir başarıya ulaştığını belirtti.

Çatal, Türkiye genelindeki 208 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada öğrencilerin ISUBÜ'yü 23'üncü sıraya yerleştirdiğini ifade ederek, yalnızca devlet üniversiteleri dikkate alındığında ise üniversitenin Türkiye genelinde 12'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

Bu sonucun tesadüf olmadığını vurgulayan Çatal, elde edilen başarının akademik ve idari personelin özverili çalışmalarıyla ortaya çıktığını dile getirdi.

Köklü Üniversitelerle Aynı Ligde

Araştırma sonuçlarında ISUBÜ'nün önünde yer alan üniversiteler arasında Türkiye'nin uzun yıllardır eğitim veren köklü yükseköğretim kurumlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

Devlet üniversiteleri sıralamasında elde edilen derece, genç yaşına rağmen ISUBÜ'nün yükseköğretimde önemli bir konuma ulaştığını ortaya koydu.

Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışı

Kurulduğu günden bu yana uygulamalı eğitim modeline ağırlık veren ISUBÜ, sektör iş birlikleri, mesleki uygulama imkanları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri sürdürürken, elde edilen başarıların da bu çalışmaların bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Isparta'nın Gururu Oldu

Türkiye genelindeki yüzlerce üniversite arasında elde edilen derece, hem üniversite camiasında hem de Isparta'da memnuniyetle karşılandı.

Öğrenci memnuniyetinde Türkiye'nin önde gelen devlet üniversiteleri arasına giren ISUBÜ, yükseköğretimde kalite odaklı çalışmalarını sürdürerek geleceğin nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor.