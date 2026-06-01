isparta-oto-ekspertizIsparta Haber Google Haberler

ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi

"ISUBÜ'DEN DEV BAŞARI" "Öğrenci Memnuniyetinde Türkiye'de İlk 12'de"

ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi
ISPARTA
G.Tarihi: 01.06.2026 12:13
117 Okunma
0
isparta-kuyumcu

ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi


Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçları açıklandı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), 208 üniversite arasında elde ettiği dereceyle dikkat çekerken, devlet üniversiteleri sıralamasında Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumları arasına girdi.

ISUBÜ’den Türkiye Çapında Dikkat Çeken Başarı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), öğrencilerin değerlendirmeleriyle belirlenen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarında önemli bir başarı elde etti. Yükseköğretim alanında öğrenci deneyimini ve memnuniyet düzeyini ölçen araştırmada üniversite, Türkiye genelinde üst sıralarda yer alarak dikkatleri üzerine çekti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) desteklediği ve öğrencilerin doğrudan görüşleriyle şekillenen araştırmada; eğitim kalitesi, akademik destek, kampüs yaşamı, sosyal imkanlar ve genel memnuniyet gibi birçok kriter değerlendirildi.

208 Üniversite Arasında Üst Sıralarda

ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede üniversitenin önemli bir başarıya ulaştığını belirtti.

Çatal, Türkiye genelindeki 208 üniversitenin değerlendirildiği araştırmada öğrencilerin ISUBÜ'yü 23'üncü sıraya yerleştirdiğini ifade ederek, yalnızca devlet üniversiteleri dikkate alındığında ise üniversitenin Türkiye genelinde 12'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

Bu sonucun tesadüf olmadığını vurgulayan Çatal, elde edilen başarının akademik ve idari personelin özverili çalışmalarıyla ortaya çıktığını dile getirdi.

Köklü Üniversitelerle Aynı Ligde

Araştırma sonuçlarında ISUBÜ'nün önünde yer alan üniversiteler arasında Türkiye'nin uzun yıllardır eğitim veren köklü yükseköğretim kurumlarının bulunduğuna dikkat çekildi.

Devlet üniversiteleri sıralamasında elde edilen derece, genç yaşına rağmen ISUBÜ'nün yükseköğretimde önemli bir konuma ulaştığını ortaya koydu.

Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışı

Kurulduğu günden bu yana uygulamalı eğitim modeline ağırlık veren ISUBÜ, sektör iş birlikleri, mesleki uygulama imkanları ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor.

Üniversite yönetimi, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri sürdürürken, elde edilen başarıların da bu çalışmaların bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Isparta'nın Gururu Oldu

Türkiye genelindeki yüzlerce üniversite arasında elde edilen derece, hem üniversite camiasında hem de Isparta'da memnuniyetle karşılandı.

Öğrenci memnuniyetinde Türkiye'nin önde gelen devlet üniversiteleri arasına giren ISUBÜ, yükseköğretimde kalite odaklı çalışmalarını sürdürerek geleceğin nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefi doğrultusunda yoluna devam ediyor.

 

 

Filipinlerden Gelen 7 Üniversitenin Temsilcileri ISUBÜ’de
Filipinlerden Gelen 7 Üniversitenin Temsilcileri ISUBÜ’de
ISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı
ISUBÜ’de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı
ISUBÜ öğrencileri Başkan Veli Gök'ün Misafiri Oldu
ISUBÜ öğrencileri Başkan Veli Gök'ün Misafiri Oldu
İlber Ortaylı, ISUBÜ’nün akademik yıl açılışı için Isparta’ya gelecek
İlber Ortaylı, ISUBÜ’nün akademik yıl açılışı için Isparta’ya gelecek
ISUBÜ Öğrencimiz Yaren Bayram'ı, Sonsuzluğa Uğurladık
ISUBÜ Öğrencimiz Yaren Bayram'ı, Sonsuzluğa Uğurladık
ISUBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Öğrencileri Yemekte Bir Araya Geldi
ISUBÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu Öğrencileri Yemekte Bir Araya Geldi
ISUBÜ ile Titanic Oteller Zinciri Arasında Protokol İmzalandı
ISUBÜ ile Titanic Oteller Zinciri Arasında Protokol İmzalandı
ISUBÜ, Coşkulu Bir Mezuniyet Töreniyle Öğrencilerini Uğurladı
ISUBÜ, Coşkulu Bir Mezuniyet Töreniyle Öğrencilerini Uğurladı
Nesli Tehdit Altındaki Su Samuru ISUBÜ'lü Araştırmacılar Tarafından Korunuyor
Nesli Tehdit Altındaki Su Samuru ISUBÜ'lü Araştırmacılar Tarafından Korunuyor
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, İSUBÜ Orman Fakültesi Mezuniyet Töreninde Öğrencilerin Yanında!
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, İSUBÜ Orman Fakültesi Mezuniyet Töreninde Öğrencilerin Yanında!
SDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli Oldu
SDÜ ve ISUBÜ'nün Bütçeleri Belli Oldu
Isparta Belediyesi ve ISUBÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Isparta Belediyesi ve ISUBÜ Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
ISUBÜ Rektörü Çatal, Eski Belediye Başkanı Aybatılı'yı Ağırladı
ISUBÜ Rektörü Çatal, Eski Belediye Başkanı Aybatılı'yı Ağırladı
IYAŞ’TAN SDÜ VE ISUBÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE BÜTÇE DOSTU FIRSAT
IYAŞ’TAN SDÜ VE ISUBÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE BÜTÇE DOSTU FIRSAT
ISUBU İstihdam Fuarı'nda İŞKUR İşbaşı Eğitimleriyle Tanıtıldı!
ISUBU İstihdam Fuarı'nda İŞKUR İşbaşı Eğitimleriyle Tanıtıldı!
ISUBÜ’den Yusuf Dikeç’e Büyük Onur: Toplumsal Katkı Payesi Verildi
ISUBÜ’den Yusuf Dikeç’e Büyük Onur: Toplumsal Katkı Payesi Verildi
SDÜ ve ISUBÜ’den Görkem Efe İçin Anlamlı Sanat Projes
SDÜ ve ISUBÜ’den Görkem Efe İçin Anlamlı Sanat Projes
ISUBÜ’den Borsa’ya Stratejik Ziyaret: İstihdam Odaklı Eğitime Tam Destek
ISUBÜ’den Borsa’ya Stratejik Ziyaret: İstihdam Odaklı Eğitime Tam Destek
ISUBÜ LÖSEV Topluluğundan Lösemili Çocuklara Umut Kampanyası
ISUBÜ LÖSEV Topluluğundan Lösemili Çocuklara Umut Kampanyası
ITB ve ISUBÜ Atabey MYO Arasında Protokol Yürütme Kurulu Toplantıları Sürüyor
ITB ve ISUBÜ Atabey MYO Arasında Protokol Yürütme Kurulu Toplantıları Sürüyor
ISUBÜIsparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiYılmaz ÇatalTÜMAöğrenci memnuniyetiüniversite sıralamasıYÖKIsparta haberleriyükseköğretimdevlet üniversiteleriüniversite başarısıeğitim haberleri
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza
Dereboğazı Kavşağı İçin Acil Güvenlik Çağrısı
Isparta Tarihini Dünyaya Açacak Hamle
ISUBÜ Öğrenci Memnuniyetinde Zirveye Yükseldi
Akaryakıtta Çifte İndirim Beklentisi
Eğirdir Gölü’nde Alarm Veren Görüntüler
Yasa Boğan Kazadan Acı Detay: Kimlikleri Belli Oldu YÜREKLERİ DAĞLAYAN VEDA
Isparta Bayram Tatilinde En Çok İlgi Gören Şehirlerden Biri Oldu
Eğirdir Yolunda Korkutan Kaza Kamerada
Dereboğazı'nda Korkutan Görüntü
Rekor İhtimali Masada: Yaz Öncesi Uyarı TÜRKİYE İÇİN ENDİŞELENDİREN YAZ TAHMİNİ
İstanbul Caddesi'nde Kaza: Araçlarda Büyük Hasar
Kazada Hayatını Kaybedenler Arasında SDÜ’lü Akademisyen de Var
Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıtta Büyük İndirim Bekleniyor
Gece Saatlerinde Korkutan Kaza
Dereboğazı İçin Kalıcı Çözüm Çağrısı
Isparta’yı Yasa Boğan Kaza!
Feci Kazanın Ardından Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Isparta'da Dereboğazı Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 11 Yaralı
Isparta Bir İlke Hazırlanıyor!
Uluborlu'da Festival Heyecanı Başladı
Isparta'nın Mis Kokulu Mesaisi Başladı: Güneykent'te Güller Açtı
Bayram Bitti Ama İzleri Kaldı: Gözler Temizlik ve İlaçlama Çalışmalarında
Isparta'da Kene Alarmı: Bir Günde 5 Kişi Hastaneye Başvurdu
Akkent Kavşağı'nda Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı Sütçüüü Şarküterim
Isparta’da Doğal Lezzetlerin Yeni Adresi Açıldı Sütçüüü Şarküterim
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu
Isparta Belediyesi Bayramda Vatandaşın Yanında Oldu