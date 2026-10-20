Isparta’da Nur Pastaneleri’nden bereket indirimi ve yemek kartı müjdesi

Nur Pastaneleri, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında Kardelen Tatlısı’nı porsiyonu 190 TL’den sunarken Multinet, Metropol ve Edenred yemek kartlarını da kullanıma açtı. Demirköprü ve Valilik şubeleriyle hizmet veren işletme, farklı lezzetleriyle Isparta’da misafirlerini ağırlıyor.

Isparta’da pastane lezzetlerini müşterileriyle buluşturan Nur Pastaneleri, Bereket İndirimi kampanyasıyla tatlı severlere özel bir fırsat sunuyor. İşletmenin sevilen lezzetlerinden Kardelen Tatlısı, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında porsiyonu 190 TL’den satışa sunuluyor.

NUR PASTANELERİ · BEREKET İNDİRİMİ Kardelen Tatlısı 15 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında 190 TL Porsiyon fiyatı

Kardelen Tatlısı’nda Bereket İndirimi

Kat kat yapısı, yumuşak dokusu ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkan Kardelen Tatlısı, Nur Pastaneleri’nin kampanyası kapsamında tatlı severlerle buluşuyor. Belirtilen tarihler arasında geçerli olan indirim, sevdikleriyle tatlı bir mola vermek isteyenlere alternatif sunuyor.

Multinet, Metropol ve Edenred yemek kartları kullanılabiliyor

Nur Pastaneleri’nden müşterilerine bir güzel haber daha geldi. Multinet, Metropol ve Edenred yemek kartları artık Nur Pastaneleri’nde kullanılabiliyor. Böylece söz konusu yemek kartlarını kullanan müşteriler, işletmenin sunduğu hizmetlerden yararlanabiliyor.

Yemek kartları artık geçerli! Nur Pastaneleri’nde kullanılabilen yemek kartları: Multinet

Metropol

Edenred

Demirköprü ve Valilik şubelerinde hizmet veriyor

Nur Pastaneleri, Isparta’daki Demirköprü ve Valilik şubeleriyle müşterilerini ağırlıyor. Günlük hazırlanan taze poğaçalar, sütlü simitler, peynirli, kıymalı ve kaşarlı su börekleri ile kol börekleri kahvaltı ve gün içindeki öğünler için seçenekler arasında yer alıyor. Dondurma çeşitleri ve farklı pastane lezzetleri de işletmenin ürün yelpazesinde bulunuyor.

Demirköprü Şubesi Adres: Hisar Mahallesi, 144. Cadde, No: 15, Isparta Telefon:0543 932 05 32

Valilik Şubesi Adres: Kepeci Mahallesi, 1216. Sokak, No: 1, Isparta Telefon:0532 552 42 84

Nur Pastaneleri, Bereket İndirimi kampanyası, yemek kartı kullanım imkânı ve farklı ürün seçenekleriyle Isparta’da müşterilerini Demirköprü ve Valilik şubelerinde ağırlıyor.

Nur Pastaneleri — Isparta’da lezzetin tatlı adresi.