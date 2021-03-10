Başkan Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe BaşkanlığınınMiraç Kandili dolaysıyla düzenlendiği helva dağıtımına katıldıIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Miraç Kandili dolayısıyla Kaymakkapı Meydanında düzenlediği helva dağıtımına katıldı.Sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenen helva dağıtımı, yapılan dua ile başladı. Programda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, vatandaşlara helva ikramında bulundu.Tüm vatandaşların Miraç Kandilini kutlayan ve hayırlara vesile olmasını dileyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Yüce Rabbim yapmış olduğumuz ibadetleri, dualarımızı kabul eylesin inşallah. AK Partimizin Merkez İlçe Başkanlığının yapmış olduğu bir helva ikramı var. Vatandaşlarımıza, kardeşlerimize helva ikram ettik. Allah kabul etsin. Merkez İlçe Başkanımıza ve tüm yönetimine çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde beraber olmak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyorum” dedi.