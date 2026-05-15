13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi Şarkikaraağaç ilçesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, “Kasten Adam Öldürme” suçundan toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.Ç. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin yürüttüğü takip ve operasyon sonucu gözaltına alındı.
Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.