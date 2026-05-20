Bayram Öncesi Dolandırıcılık Alarmı

Kurban Bayramı yaklaşırken dijital dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşları sahte bağış kampanyaları, HGS ödeme mesajları ve oltalama saldırılarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlık açıklamasında, dolandırıcıların “Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı” ya da “Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır” gibi mesajlarla vatandaşları sahte ödeme sayfalarına yönlendirdiği belirtildi. Bu yöntemlerle banka bilgileri ve kişisel verilerin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Yetkililer, bilinmeyen bağlantılara tıklanmaması, kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve işlemlerin yalnızca resmi internet siteleri ile mobil uygulamalar üzerinden yapılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle sosyal medya ve oyun platformları üzerinden gençlerin hedef alındığına dikkat çekilirken, ileri yaş grubundaki vatandaşların da panik oluşturan telefon aramalarına karşı dikkatli olması istendi.

Ticaret Bakanlığı, şüpheli durumlarda bankalar ve kolluk kuvvetleriyle hızlı şekilde iletişime geçilmesi gerektiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.