Pazardan Alınan Ürün Isparta’da Tepki Çekti

Isparta’da köy pazarından satın alınan tereyağının sahte çıktığı iddiası vatandaşları şaşkına çevirdi. Halıkent Mahallesi’nde yaşayan Mehtap Aslan’ın yaşadığı olay, Isparta’daki pazarlarda satılan açık gıda ürünleriyle ilgili denetim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

İddiaya göre Aslan’ın babası tarafından Isparta Halıkent Pazarı’ndan alınan tereyağı, yemek yapmak için tavaya konulduğunda uzun süre erimedi. Durumdan şüphelenen Mehtap Aslan, ürünün gerçek tereyağı olmadığını düşündüğünü belirtti.

ATV Ana Haber’de yayınlanan özel haberde konuşan Aslan, “Aldığımız tereyağının organik tereyağı yerine patates püresi olduğunu fark ettim. Tereyağını eritmek istedim ancak erimedi. Kaşıkla ezmeye çalıştım, tavaya yapıştı” ifadelerini kullandı.

Görüntülerde tavaya konulan ürünün uzun süre erimemesi ve plastik kıvamına benzer bir görüntü oluşturması dikkat çekti. Olay sonrası Isparta’da sosyal medyada çok sayıda vatandaş pazarlarda satılan açık süt ürünleriyle ilgili denetimlerin yetersiz olduğunu savundu.

Yaşanan olay sonrası gözler denetim mekanizmalarına çevrildi. Vatandaşlar, özellikle Isparta’daki semt pazarlarında satılan açık ve ambalajsız ürünlerin daha sıkı kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor. Özellikle Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarlarda yeterli ve düzenli denetim yapılmamasının benzer olayların önünü açtığı yönünde eleştiriler yükseliyor.

Birçok vatandaş, “Organik” adı altında satılan ürünlerin gerçekten laboratuvar kontrolünden geçirilip geçirilmediğinin açıklanmasını isterken, Isparta’daki açık pazarlarda satılan tereyağı, peynir ve süt ürünlerinin kim tarafından üretildiğinin çoğu zaman bilinmediğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise açıkta satılan süt ve süt ürünlerinde mutlaka dikkatli olunması gerektiğini belirterek, ambalajsız ve etiketsiz ürünler yerine güvenilir ve denetimli satış noktalarının tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Vatandaşlar şimdi Isparta genelindeki pazarlarda kapsamlı denetim yapılmasını bekliyor.





