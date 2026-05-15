19 Mayıs Coşkusu Işıkkent Spor Salonu’nda Yaşanacak

Isparta’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107. yıl dönümü ile Gençlik Haftası kapsamında 7 gün sürecek kutlama programı düzenlenecek. Program, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.

Kutlamalar, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11.00’de Isparta Tren Garı önünden başlayacak gençlik yürüyüşüyle старт alacak. İstasyon Caddesi boyunca devam edecek yürüyüş, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek. Yürüyüşte sporcular branşlarına ait kıyafetlerle yer alırken, öğrenciler ve gençler Türk bayrakları ile Atatürk posterleri taşıyacak.

15–21 Mayıs tarihleri arasında sürecek Gençlik Haftası etkinliklerinde spor, kültür ve sanat organizasyonları vatandaşlarla buluşacak.

Resmi kutlama programı ise 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Ardından saat 11.00’den itibaren program Işıkkent Spor Salonu’nda devam edecek.

Salondaki etkinliklerde halk oyunları, cimnastik, güreş, judo, taekwondo ve halter gösterileri sahnelenecek. Programın finalinde ise dağcılık ekibi tarafından Bayrak Şiiri eşliğinde dev Türk bayrağı açılacak.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, tüm vatandaşları Gençlik Haftası etkinliklerine davet etti.

Detaylı program için Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü