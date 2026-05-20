Isparta’da Bayramlaşma Programı Belli Oldu

Isparta’da Kurban Bayramı kapsamında düzenlenecek resmi bayramlaşma programı açıklandı. Isparta Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilecek programda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bir araya gelecek.

Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni, Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı IYAŞ Park Büyük Salon’da yapılacak. Program kapsamında ayrıca şehitlik ziyareti de gerçekleştirilecek.

Kutlama Komitesi tarafından açıklanan programa göre, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 13.30’da Karaağaç Mahallesi’nde bulunan şehitlikte ziyaret düzenlenecek. Bayramlaşma töreni ise aynı gün saat 14.00’te Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilecek.