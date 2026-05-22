Antalya’da Kritik Yangın Toplantısı Başladı

Orman yangınlarıyla mücadelede 2026 yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde başladı. Toplantıya Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey başkanlık etti.

Toplantıya ayrıca Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Alper Yılmaz, Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, Isparta Orman Bölge Müdürü Ali Özdemir ile birlikte tüm bölge müdürleri ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2025 yılında yoğun bir yangın sezonu geçirildiğini belirterek, 2026 yılı için hedeflerinin yangınların önüne geçmek olduğunu ifade etti. Karacabey konuşmasında, “2026 yılında en büyük temennimiz yangınların hiç çıkmaması. Bu doğrultuda önleyici tedbirlerimizi artırıyor, ekiplerimizi her an göreve hazır halde tutuyoruz. İnşallah yangınsız ve kazasız bir sezon geçiririz.” dedi.

İki gün sürecek toplantıda, orman yangınlarıyla mücadelede alınacak önlemler, teknik hazırlıklar, koordinasyon süreçleri ve yeni sezon planlamaları ele alınacak. Programın Çarşamba günü yapılacak değerlendirmelerin ardından sona ereceği bildirildi.



