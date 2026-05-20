Isparta’daki Görüntü Tepki Çekti

Isparta Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde kaydedildiği belirtilen bir görüntü, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki topladı. İddiaya göre bir vatandaş, içtiği kahvenin ardından sigara izmaritini çöp kutusuna atmak yerine kahve fincanının içerisine bıraktı.

Olayla ilgili görüntü ve bilgiler, Davraz Haber WhatsApp ihbar hattına ulaştırılırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.

Tesisleri kullanan vatandaşlar, bu tür davranışların hem hijyen açısından hem de ortak kullanım alanlarının düzeni bakımından rahatsız edici olduğunu ifade etti. Bazı kullanıcılar ise kamuya açık alanlarda daha duyarlı davranılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Yapılan yorumlarda, sosyal tesislerin herkes tarafından ortak kullanıldığı hatırlatılarak çevre temizliği ve toplumsal sorumluluk konusunda daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.