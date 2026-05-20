Isparta’da Bebek ve Çocuk Kütüphanesi Açılıyor

Isparta Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, düzenlenecek törenle kapılarını açıyor. 0-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan kütüphane, minikleri erken yaşta kitapla buluşturmayı hedefliyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Gülkent Kavşağı bölgesinde Yeni Sanayi Sitesi’nin üst kısmında inşa edilen Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin resmi açılışının 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te gerçekleştirileceğini açıkladı. Başdeğirmen, tüm vatandaşları açılış programına davet etti.

Çocukların hem eğlenip hem de öğrenebileceği şekilde tasarlanan kütüphanede; okuma salonları, çalışma alanları, atölyeler, cep sineması ve sosyal yaşam alanları bulunuyor.

Isparta Belediyesi tarafından hizmete sunulacak olan merkez sayesinde çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmasının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Modern yapısı ve çocuklara özel alanlarıyla dikkat çeken Bebek ve Çocuk Kütüphanesi’nin, ailelerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.