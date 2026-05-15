Atabey 4. OSB’de Tarihi Süreç Tamamlandı

Isparta Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arif Marulcu, Atabey 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde tapu aşamasına gelindiğini açıkladı. Yaklaşık 10 ay önce başlatılan projede tüm resmi süreçlerin tamamlandığını belirten Marulcu, bunun Türkiye’de örneği görülmemiş bir hız olduğunu ifade etti.

Marulcu yaptığı açıklamada, Atabey 4. OSB’nin kuruluş sürecinin rekor sayılabilecek bir sürede tamamlandığını belirterek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un satış onayını vermesiyle birlikte tapu alma aşamasına ulaşıldığını söyledi.

Yaklaşık 1 buçuk milyon metrekarelik alana kurulacak organize sanayi bölgesinin modern altyapısıyla yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir üretim merkezi olacağını vurgulayan Marulcu, “Bugün itibarıyla yatırım yapmak isteyen hiçbir yatırımcıya ‘yer yok’ denilmeyecek” dedi.

Yeni OSB alanına yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu belirten Marulcu, bazı alanlarda yatırım ve üretim süreçlerinin başladığını, yeni yatırım taleplerinin de devam ettiğini kaydetti.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlara, Isparta Valiliği’ne, Atabey Belediyesi’ne ve projede emeği geçen kurumlara teşekkür eden Marulcu, Atabey 4. OSB’nin Isparta’ya yeni istihdam ve ekonomik katkı sağlayacağını ifade etti.