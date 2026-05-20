Yağışlı Havada Kontrolden Çıkan Vinç Şarampole Uçtu
Burdur-Isparta Dostluk Yolu’nda yağış nedeniyle kontrolden çıkan vinç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücünün yara almadan kurtulması ise olası bir faciayı önledi.
Kaza, Isparta Dağ Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 AGG 505 plakalı vinç, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç yol kenarındaki şarampolden aşağı sürüklenerek ormanlık alana yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen vinçte büyük çapta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, kazada sürücünün şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.