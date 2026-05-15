Isparta’da Ceviz Büyüklüğünde Dolu Şoku

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Aniden bastıran dolu yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Olay, ilçeye bağlı Başkoz Mahallesi’nde meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte etkisini artıran dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için kapalı alanlara yönelirken, tarım arazilerindeki ürünler için de endişe oluştu.

Yoğun dolu yağışı sonrası mahallede adeta kış manzaraları ortaya çıktı. Yolların ve açık alanların kısa sürede beyaza büründüğü görüldü.

Bölgede yağışların aralıklarla devam ettiği öğrenilirken, dolunun tarım arazilerinde zarara yol açıp açmadığına ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.



