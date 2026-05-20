Başdeğirmen’in Adını Kullanarak Dolandırıcılık Girişimi

Isparta Belediyesi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve belediye başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı yönündeki girişimlere karşı uyarıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin vatandaşları telefonla aradığı ve “engelli bireylere tekerlekli sandalye alınacak” bahanesiyle para talep ettiği belirtildi.

Şüphelilerin vatandaşlara IBAN numarası göndererek yaklaşık 20 bin lira maddi yardım istediği öğrenilirken, belediye yönetiminin hiçbir şekilde vatandaşlardan yardım talebinde bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve başkan yardımcılarının adının kullanılarak yapılan bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Vatandaşlardan şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri istenirken, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.