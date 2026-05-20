Motorine Büyük Zam Yolda

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış daha kapıda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 74 kuruşluk zam bekleniyor.

ABD ile İran arasında artan gerilim ve savaş endişeleri nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, akaryakıt fiyatlarına da yansıdığı belirtiliyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte motorin fiyatlarında da yeni düzenleme gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,74 TL zam yapılması bekleniyor. Yetkililer, nihai fiyat kararının ilgili üst makamlar tarafından verileceğini ifade ediyor.

Öte yandan bugün itibarıyla benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Yapılması beklenen zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul’da 69,22 TL’ye, Ankara’da 70,33 TL’ye, İzmir’de 70,60 TL’ye, doğu illerinde ise yaklaşık 72,06 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

