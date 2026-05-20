“Orman Benim” Kampanyasıyla Gölcük’te Temizlik Seferberliği

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan “Orman Benim” kampanyası kapsamında Gölcük Tabiat Parkı çevresinde çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Ormanların korunması ve yangınlara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek kuru dal parçaları ile çevreye atılan atıklar toplandı.

Etkinliğe kurum personellerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı. Katılımcılar, ormanlık alanda temizlik çalışması yaparak çevrenin korunmasına katkı sundu. Etkinlik boyunca doğa bilinci ve çevre duyarlılığına dikkat çekildi.

Program kapsamında açıklamalarda bulunan Ali Özdemir, kampanyanın Burdur ve Isparta’daki 7 işletme müdürlüğünde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Ali Özdemir, orman yangınlarının önlenmesinde vatandaş duyarlılığının büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, “Ormanlarımızı korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Özellikle yaz ayları öncesinde bu tür farkındalık etkinliklerini önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar ise doğanın korunmasının herkesin görevi olduğunu belirterek, çevre temizliği konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi. Katılımcılar, “Ormanlarımız geleceğimiz. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için herkesin duyarlı olması gerekiyor.” dedi.



