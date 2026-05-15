Eğirdir Gölü İçin Kritik Uyarı: “Yok Oluş Başladı”

Ispartalı iş insanı ve siyasetçi Hüseyin Yıldızhan, Eğirdir Gölü ile ilgili yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldızhan, gölde yaşanan su kaybına dikkat çekerek, Eğirdir Gölü’nün tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Yıldızhan, geçmişte tamamen kuruyan Akşehir Gölü örneğini hatırlatarak, Eğirdir Gölü’nde de benzer bir sürecin yaşandığını ifade etti. Açıklamasında, “Akşehir Gölü nasıl yok olduysa Eğirdir Gölü de aynen yok olmaya mahkûm. Bu, gölün yok oluşunun başlangıcı” ifadelerine yer verdi.

İddiaya göre, daha önce Eğirdir Gölü özel hükümlerinde yer alan “914,74 metre kotundan sonra gölden su çekimine izin verilemez” hükmünün kaldırılması, tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yıldızhan, söz konusu kararın göl açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu öne sürdü.

Paylaşılan belgelerde, geçmişte gölden belirli seviyenin altına düşüldüğünde su çekiminin yasaklandığı görülürken, güncel düzenlemelerde bu maddenin yer almaması dikkat çekti. Ayrıca son ölçümlerde göl seviyesinin 913,85 metre olarak kaydedildiği bilgisi de kamuoyunda endişeye neden oldu.

Yanlış tarım politikaları, kontrolsüz sulama yöntemleri ve üretim planlamalarının gölü her geçen yıl daha büyük bir riskle karşı karşıya bıraktığını savunan Yıldızhan, Eğirdir Gölü için acil ve kalıcı önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin en önemli tatlı su kaynakları arasında yer alan Eğirdir Gölü’nde yaşanan su kaybı, hem çevre hem de tarımsal üretim açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar da uzun süredir gölde yaşanan çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığına dikkat çekiyor.