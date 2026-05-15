Özel Öğrencilerin El Emeği Sergisi Büyük İlgi Gördü

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında KARINCA Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği tarafından hazırlanan anlamlı sergi ve kermes, IYAŞ Park AVM’de ziyaretçileriyle buluştu. Özel gereksinimli öğrencilerin yıl boyunca büyük emekle hazırladığı el işi ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kermeste öğrencilerin kendi elleriyle hazırladığı bebekler, süs eşyaları, hediyelik ürünler ve çeşitli sanat çalışmaları sergilendi. Veliler ve öğretmenlerin de destek verdiği etkinlikte, her ürünün arkasındaki emek ve yaşam hikâyesi ziyaretçileri duygulandırdı.

KARINCA Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği Başkanı Hülya Yüceer, etkinliğin 16 Mayıs’a kadar IYAŞ Park AVM’de açık kalacağını belirterek Isparta halkını destek olmaya davet etti.

Yüceer yaptığı açıklamada, elde edilen gelirlerle özel öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasının hedeflendiğini ifade ederek, “Bu çocuklarımızın yüzündeki bir tebessüm bile bizim için çok kıymetli. Halkımızın desteği onların geleceğe umutla bakmasını sağlıyor” dedi.

Engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Yüceer, vatandaşları Gökçay Huzurevi yanında bulunan dernek binasını ziyaret etmeye de davet etti.

IYAŞ Park AVM’de açılan sergi, özel bireylerin üretme azmini ve topluma kattıkları değeri bir kez daha gözler önüne serdi.