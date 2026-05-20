Isparta Çarşısında Yürek Burkan Dostluk

Isparta şehir merkezinde her gün aynı sokakta görülen görme engelli bir vatandaş ile sadık köpeğinin dostluğu, görenlerin yüreğine dokunuyor. Çarşı esnafının ve vatandaşların artık yakından tanıdığı ikili, zor hayat şartlarına rağmen birbirinden bir an olsun ayrılmıyor.

Kimi zaman bir mağaza önünde sessizce oturan, kimi zaman kalabalığın arasında birlikte yürüyen bu iki can, adeta birbirine tutunarak yaşam mücadelesi veriyor. Görme engelli adamın en büyük destekçisi olan köpek, sahibinin yanında bir gölge gibi dolaşıyor. Onları gören vatandaşlar ise “Birbirlerine gerçekten ihtiyaçları var” sözleriyle duygularını dile getiriyor.

Özellikle soğuk havalarda ve yoğun yağışlı günlerde bile aynı noktada görülen ikili, şehirde vicdanları sızlatıyor. Engelli bireylerin yaşam şartlarının hâlâ yeterince iyileştirilememesi eleştirilirken, vatandaşlar belediye ve ilgili kurumların bu kişilere daha fazla sahip çıkması gerektiğini düşünüyor.

Engelliler Günü’nde yapılan açıklamaların ve verilen sözlerin günlük hayatta yeterince karşılık bulmadığını söyleyen bazı vatandaşlar, “Bu insanlar sadece özel günlerde hatırlanmamalı” diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Isparta’nın merkezinde sessizce yaşanan bu hayat hikâyesi ise modern dünyanın unutturduğu bir duyguyu yeniden hatırlatıyor: Karşılıksız sadakat ve gerçek dostluk.



