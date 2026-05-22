Vali Erin’den Şehit Annesine Anlamlı Ziyaret

Isparta Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz yıl Aşağıyaylabel Köyü’nde ziyaret ettiği aziz şehit Dursun Yavaş’ın annesi 93 yaşındaki Ayşe Yavaş ile bu kez Isparta’daki ikametinde bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyarette şehit annesi Ayşe Yavaş’ın hal ve hatırını soran Vali Erin, bir süre sohbet ederek her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Ziyaret sonrası paylaşım yapan Vali Abdullah Erin, aziz şehit Dursun Yavaş’a Allah’tan rahmet dileyerek, Ayşe Yavaş’a sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret, şehit ailelerine verilen vefanın bir göstergesi olarak değerlendirildi.