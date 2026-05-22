Isparta’da Zararlılara Karşı Doğal Mücadele Başladı

Isparta’da örtü altı tarım alanlarında kimyasal ilaç kullanımını azaltmak amacıyla biyolojik mücadele çalışmaları hız kazandı. Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında yaklaşık 100 dekarlık üretim alanında faydalı avcı böcekler kullanılmaya başlandı.

Çalışmalar kapsamında domates üretiminde büyük zarara yol açan Tuta absoluta başta olmak üzere beyaz sinek, yaprak biti ve trips gibi zararlılarla mücadelede etkili olan Nesidiocoris tenuis türü faydalı böcekler üretim alanlarına salındı. Feromon çubuk uygulamalarıyla desteklenen proje çerçevesinde yaklaşık 15 bin adet avcı böcek sera alanlarında görev yapacak.

Yetkililer, uygulamanın temel hedefinin kimyasal ilaç kullanımını azaltarak daha sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek olduğunu belirtti. Aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin korunması ve güvenilir gıda üretiminin artırılması amaçlanıyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, biyolojik mücadelenin hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



