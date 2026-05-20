Isparta’daki IYAŞ Seçimlerinde Kulisler Hareketlendi

Isparta iş dünyasının en önemli kuruluşlarından biri olan IYAŞ’ta yaklaşan yönetim seçimleri öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Uzun yıllardır büyük ölçüde uzlaşı kültürüyle gerçekleştirilen seçimlerde bu kez iki ayrı listenin yarışabileceği konuşulurken, şehirde seçim atmosferi şimdiden hissedilmeye başlandı.

1996 yılında çok ortaklı bir yapı olarak kurulan ve bugün 2 binden fazla ortağa sahip olan IYAŞ’ta, önümüzdeki aylarda yapılması beklenen seçimlerin oldukça çekişmeli geçebileceği değerlendiriliyor.

Kulislerde en çok konuşulan isimlerden biri ise şirketin kurucu ortakları arasında yer alan Bahattin Şenol oldu. Geçmiş dönemlerde yönetim süreçlerinde aktif görev üstlenen Şenol’un, uzun bir aranın ardından yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddiaları gündeme geldi.

Bugüne kadar yapılan seçimlerin büyük bölümünde tek listeyle uzlaşı sağlanan IYAŞ’ta, bu kez iki listenin yarış ihtimalinin ortaya çıkması dikkat çekti. Özellikle şirketin geçmiş yönetim yapısını bilen ortakların, seçim sürecini yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Bahattin Şenol cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, bazı destekçi isimlerin çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği ve hazırlık çalışmalarının sürdüğü öne sürülüyor. Önümüzdeki süreçte adaylıkların netleşmesiyle birlikte IYAŞ seçimlerinin, Isparta iş dünyasının en çok konuşulan gündemlerinden biri olması bekleniyor.

Editörün Yorumu

IYAŞ, yalnızca bir şirket değil, Isparta’nın ortak değerlerinden biri olarak görülüyor. Böylesine büyük ve çok ortaklı bir yapının şehirde adaletli, kapsayıcı ve eşit bir anlayışla yönetilmesi büyük önem taşıyor.

Özellikle son dönemde bazı yerel medya kuruluşlarının reklam desteklerinden mahrum bırakıldığı yönündeki eleştiriler, şehirde sıkça konuşulan konular arasında yer aldı. Geçmiş dönemde genel müdür değişiminin ardından bazı internet haber siteleriyle reklam çalışmalarının durdurulması, buna karşılık belirli medya kuruluşlarıyla reklam ilişkilerinin devam etmesi dikkat çekmişti.

Yerel basının ayakta kalabilmesi için kurumların adil ve eşit mesafede bir yaklaşım sergilemesi gerektiği düşünülüyor. Isparta’nın ortak markası olan IYAŞ’ın, yeni dönemde tüm yerel medya kuruluşlarına daha kapsayıcı bir anlayışla yaklaşması şehir adına önemli bir beklenti olarak öne çıkıyor.

Yeni oluşacak yönetim kurulunun, reklam ve kurumsal iletişim süreçlerinde daha dengeli bir politika izlenmesi konusunda adımlar atması beklenirken, gözler önümüzdeki süreçte alınacak kararlara çevrildi.