Isparta’da Trafik Denetimlerinde Ceza Yağdı

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzuru ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gece boyunca geniş çaplı denetim gerçekleştirdi. Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik yapılan uygulamalarda rekor cezalar kesildi.

Kent merkezinin farklı noktalarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında çok sayıda araç ve motosiklet kontrol edilirken, özellikle Mimar Sinan Caddesi ve çevresinde dikkat çeken ihlaller tespit edildi.

Ters Yönde Kaçmaya Çalıştı

1001 Sokak’tan Mimar Sinan Caddesi’ne ters yönden girerek trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, ekiplerin “dur” ihtarına rağmen kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan sürücünün plakasına toplam 25 bin 797 TL cezai işlem uygulandı.

Alkollü Kurye Yakalandı

Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan bir motosikletle alkollü şekilde kuryelik yaptığı belirlenen sürücü de polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin TL para cezası kesildi. Motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Yetkililer, sürücünün 6 ay içerisinde yeniden ehliyetsiz araç kullanması halinde 200 bin TL’yi aşan cezai yaptırımla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulundu.

Rekor Ceza Kesildi

Denetimlerde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen bir sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 240 bin TL ceza uygulandı.

Bir başka otomobil sürücüsüne de ehliyetsizlik başta olmak üzere farklı trafik ihlallerinden toplam 80 bin TL cezai işlem yapıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki trafik ve asayiş denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.



