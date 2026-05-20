Isparta Gül Festivali Başlıyor

Gülün başkenti Isparta, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Gül Festivali ile birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde konserlerden kortej yürüyüşlerine, gül hasadından yarışmalara kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Festival, 5 Haziran Cuma günü saat 11.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılacak çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından Gülcü Mahallesi’nde bulunan Gülcüzade İsmail Efendi’nin kabri ziyaret edilerek anma programı gerçekleştirilecek.

Aynı gün saat 16.00’da belediye binası önünden başlayacak kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek. Festival alanı ise eski otogar alanında kurulacak.

Festivalin ikinci ve üçüncü günlerinde vatandaşlar için Sorkuncak Köyü’ndeki gül bahçelerine ziyaret programları düzenlenecek. Belediye önünden araç kaldırılacağı belirtildi.

Festival kapsamında geleneksel Gül Bisiklet Yarışı ve Gül Maratonu da gerçekleştirilecek. Bisiklet yarışı 6 Haziran Cumartesi günü yapılırken, Gül Maratonu ise 7 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

Festival boyunca çocuk etkinlikleri, yerel müzik ve folklor gösterileri ile mobil sahne performansları da ziyaretçilerle buluşacak. Ayrıca restore edilerek kente kazandırılan Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi festival süresince ziyaretçilere açık olacak.

Akşam konserlerinde ise sevilen sanatçılar sahne alacak. Festivalin ilk günü Uğur Aslan ve Armağan Arslan, ikinci günü PAU, final gecesinde ise Derya Bedavacı ve Uğur Önür müzikseverlerle buluşacak.

Uluslararası Gül Festivali’nin, yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi Isparta’da buluşturması bekleniyor.



