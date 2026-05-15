Kaçak Avcılığa Geçit Yok

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Birimi ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılığa karşı denetimlerini yoğunlaştırdı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda, göl içerisine bırakılan kaçak ağlar toplatıldı. Ekipler ayrıca yasa dışı avcılıkta kullanılan filika, ağ, zıpkın ve çeşitli av malzemelerine el koydu.

Son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde, “yasak dönemde balık avcılığı” ve “menşe belgesiz balık satışı” yaptığı tespit edilen 10 kişiye toplam 337 bin 356 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ele geçirilen canlı balıkların yeniden göle bırakıldığı belirtilirken, diğer balıkların ise mevzuata uygun şekilde göl feneri derneği ile kamuya ait öğrenci yurtlarına bağışlandığı bildirildi.

Yetkililer, 15 Haziran 2026 tarihinde sona erecek av yasağı süresince denetimlerin haftanın 7 günü karadan, havadan ve teknelerle göl üzerinde devam edeceğini açıkladı.

Açıklamada, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin kurallara uyulmasıyla mümkün olabileceği vurgulanırken, balıkların üreme döneminin korunmasının sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi. Vatandaşlardan da kaçak avcılıkla mücadelede duyarlı olmaları ve olumsuz durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermeleri istendi.



