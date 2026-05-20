Trafikte Yeni Dönem: Eksik Ekipmana Ağır Ceza Geliyor

Türkiye’de trafikte güvenliğin artırılmasına yönelik araç muayene kriterlerinde kapsamlı değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarında zorunlu ekipmanları bulundurmayan sürücüler hem trafik denetimlerinde para cezasıyla karşı karşıya kalacak hem de araç muayenesinden geçemeyecek.

Yapılan düzenlemeye göre bazı ekipmanların eksik olması artık “ağır kusur” kapsamında değerlendirilecek. Bu nedenle eksik ekipmanla trafiğe çıkan sürücülere 1.246 TL idari para cezası uygulanabileceği belirtildi.

Yetkililer tarafından açıklanan yeni listeye göre mevcut zorunlu ekipmanlara ek olarak birçok teknik ve acil durum ekipmanı da araçlarda bulundurulmak zorunda olacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda bulunması gereken ekipmanlar arasında şu ürünler yer alıyor:

İlk yardım çantası

Reflektör

Yangın söndürme tüpü

Pense

Tornavida

Yedek ampul

Stepne veya lastik şişirme kiti

Bijon anahtarı

Kriko

Çekme halatı

Denetimlerde bu ekipmanların eksik olduğunun tespit edilmesi halinde sürücülere cezai işlem uygulanacağı, ayrıca TÜVTÜRK araç muayenelerinde araçların ağır kusurlu sayılacağı ifade edildi.

Yeni uygulamanın özellikle uzun yol yapan sürücüler ve ticari araç kullanıcıları açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, uzmanlar sürücülere araç ekipmanlarını kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.