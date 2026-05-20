Kafeler Caddesi’nde Yeni Dönem Başlıyor

Isparta’da uzun süredir gündemde yer alan Kafeler Caddesi ve çevresindeki kentsel dönüşüm süreciyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Isparta Belediye Meclisi’nde alınan kararla birlikte Kutlubey Mahallesi’nde vatandaşların kendi parselleri üzerinde yeniden inşaat yapabilmesinin önü açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından bölgede uygulanması planlanan proje kapsamında yürütülen çalışmalar iptal edildi. Kararın ardından mevcut özel planlama alanında yeni bir imar revizyonuna gidildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte bölgede uzun süredir devam eden belirsizlik sona ererken, vatandaşların kendi arsaları üzerinde yapılaşma sürecini başlatabilmesine imkan tanındı. Ruhsat işlemlerini tamamlayan mülk sahiplerinin yeni projelerini hayata geçirebileceği öğrenildi.

Alınan kararın özellikle bölgede mülk sahibi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Kafeler Caddesi başta olmak üzere Kutlubey Mahallesi genelinde yeni yapılaşma sürecinin hız kazanması bekleniyor.

Öte yandan gerçekleştirilen imar revizyonuyla birlikte şehirleşmenin daha planlı, düzenli ve kontrollü şekilde ilerlemesinin hedeflendiği ifade edildi. Yapılan değişikliklerin bölgedeki yatırım hareketliliğini artırması da bekleniyor.