Sanayi Mahallesi’nde Korkutan İş Kazası

Isparta’da bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında bir çalışan ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 11.39 sıralarında Sanayi Mahallesi 280 Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir işçinin elinin çalıştığı makineye sıkıştığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralandığı öğrenilen işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Yaralı çalışan daha sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.