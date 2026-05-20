Isparta’da Tarıma Dev Destek: 76 Bin Çilek Fidesi Dağıtıldı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Isparta İl Özel İdaresi iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, Aksu ilçesindeki üreticilere ücretsiz çilek fidesi desteği sağlandı.

Tarım üretimini artırmak ve üreticilere ekonomik katkı sunmak amacıyla yürütülen proje kapsamında toplam 76 bin 200 adet ALBİON çilek fidesi üreticilere teslim edildi. Proje ile birlikte yaklaşık 15 dekarlık alanda çilek üretimi yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Fide dağıtım törenine Mehmet Tuğrul, Salih Zafer Aydın, Hacı Adanalı, kurum amirleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Programda konuşan yetkililer, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin gelir seviyesinin artırılması adına bu tür projelerin önem taşıdığına dikkat çekti. Özellikle çilek üretiminde verim ve kaliteyi artırması beklenen ALBİON çeşidi fidelerin, bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Üreticiler ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçen kurumlara teşekkür etti.