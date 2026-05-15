Isparta’da Sağanak ve Dolu Etkili Oldu

Isparta’da meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak ve dolu yağışı bugün etkisini gösterdi. Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Özellikle kırsal bölgelerde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını ve tarım alanlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji tarafından dün yapılan açıklamada, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtilmiş; sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istenmişti.

Yağışların ardından özellikle Sütçüler ilçesine bağlı Başkoz Mahallesi’nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdığı öğrenildi. Bölgede etkili olan dolu nedeniyle tarım arazilerinde zarar oluşup oluşmadığına ilişkin incelemelerin sürmesi bekleniyor.



