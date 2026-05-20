Isparta’da Kaza Sonrası Gerginlik Kamerada

Isparta’da özel halk otobüsü ile motosikletin karıştığı trafik kazasının ardından yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaşanan gergin anlar çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

Kaza, Bağlar Mahallesi 111 Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı yönde seyir halinde olan özel halk otobüsü, önünde ilerleyen motosiklete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kısa süreli panik yaşandı.

Kazanın ardından otobüs sürücüsü araçtan inerken, motosiklet sürücüsü ile otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tarafların bir süre birbirlerine tepki gösterdiği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay yerine gelen ekiplerin inceleme başlattığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.