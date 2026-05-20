Isparta Müzesi Tartışması Yeniden Gündemde

Gazeteci Yusuf Yavuz, yıllardır müzesiz kalan Isparta ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Müzeler Haftası’nda Isparta Müzesi’nin akıbetini yeniden gündeme taşıyan Yavuz, yıkılmadan kısa süre önce milyonlarca liralık onarım ihalesi yapılan müze binasının neden yıkıldığını sorguladı.

Yavuz’un gündeme taşıdığı bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Isparta Müzesi Onarımı Teşhir, Tanzim ve Çevre Düzenlemesi İşi” kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde ihale gerçekleştirildi. Yapılan ihaleyi Barbaros Mühendislik İnşaat Oto Emlak Yakıt Nakliye Turizm ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi kazandı.

2 Şubat 2018 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre ihale bedelinin 7 milyon 225 bin 711 TL olduğu belirtildi. O dönemin ekonomik koşullarına göre yaklaşık 2 milyon dolara denk gelen bu rakamın, aynı yıl içinde tamamen yıkılan bir müze binası için harcanmasının kamuoyunda soru işaretlerine neden olduğu ifade edildi.

“Onarım İhalesi Yapıldı, Müze Aynı Yıl Yıkıldı”

Yusuf Yavuz, açıklamalarında müzenin onarım ihalesinin ardından aynı yıl içinde yıkıldığını hatırlatarak, 2021 yılında yeni müze binasının yatırım programına alınacağının duyurulduğunu ancak Temmuz 2025 itibarıyla somut bir adım atılmadığını söyledi.

Yavuz, konuyla ilgili görüştüğü bir yetkilinin kendisine, sözleşmenin iptal edildiğini ve yüklenici firmaya yalnızca küçük bir miktar ödeme yapıldığını aktardığını belirtti. Ancak buna rağmen süreçte ciddi bir yönetim sorunu bulunduğunu savundu.

“Kültürel Miras İhale Kalemi Gibi Görülmemeli”

Yazısında yalnızca Isparta Müzesi’ni değil, Türkiye genelinde uzun süredir kapalı kalan müzeleri de gündeme taşıyan Yavuz, kültürel mirasın korunmasına yönelik politikaları eleştirdi.

Ürgüp ve Niğde müzeleri gibi birçok butik müzenin yıllardır güçlendirme ve onarım gerekçeleriyle kapalı olduğunu hatırlatan Yavuz, Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasının yeterince korunamadığını ifade etti.

Kültürel mirasın yalnızca turistik gelir odaklı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, müzelerin asli amacı doğrultusunda yönetilmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yıkıla yıkıla hafızası silinen halkın bunca tepkisinin bir nedeni de işte bu yıkıcı politikalar karşısında yorgun düşmesi. Hepimiz yıkım yorgunuyuz...”

Isparta’da yıllardır yeni müze binasının yapılamamış olması ise şehirde kültür ve tarih alanındaki en önemli eksikliklerden biri olarak değerlendirilmeye devam ediyor.



