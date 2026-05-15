Isparta Diş Hekimleri Odası’nda Yeni Dönem

Isparta Diş Hekimleri Odası’nın 15. Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut yönetim kurulu üyeleri oy birliğiyle ibra edilirken, yapılan seçimlerin ardından yeni dönem yönetimi belirlendi.

Tek liste ile gidilen seçim sonucunda Oda Başkanlığı görevine Naim Şenyurt getirildi. Yeni yönetim kurulunda Başkan Vekilliği görevine Süleyman Şen, Genel Sekreterliğe Aşkın Daldal, Saymanlığa Hasan Ali Savaş seçilirken, yönetim kurulu üyeliğinde ise Gülşen Uluçay yer aldı.

Genel kurulda ayrıca disiplin ve denetleme kurullarının üyeleri de belirlendi. Disiplin Kurulu’nda Ahmet Örmeci, Özgür Yılmaz, Esin Can Yüksel, Serhan Keleş ve İbrahim Gündoğay görev aldı. Denetleme Kurulu ise Hüdayi Kartöz, Enes Er ve Banu Tandoğan’dan oluştu.

Genel kurulun ardından açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Naim Şenyurt, yeni dönemin meslek camiası adına hayırlı olmasını dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şenyurt açıklamasında, geçmiş dönem yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde amaçlarının Isparta’da diş hekimliği mesleğini daha da güçlendirmek, meslektaşların haklarını korumak ve oda faaliyetlerini daha verimli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Tüm kurullarla uyum içerisinde çalışacaklarını belirten Şenyurt, mesleki dayanışmayı artırmak ve odayı daha ileriye taşımak için gayret göstereceklerini söyledi.