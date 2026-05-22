Eğirdir’e Dev Eğitim Yatırımı Yükseliyor

Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir ilçesinde yapımı devam eden Sema–Hüseyin Erdoğmuş Fen Lisesi ve Eğitim Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

Vali Abdullah Erin, yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alırken, inşaat sürecinin hızla devam ettiğini belirtti. Tamamlandığında Eğirdir ve Isparta’nın eğitim hayatına önemli katkılar sunması beklenen yatırımın bölge için büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Erin, eğitim kompleksinin yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Hüseyin Erdoğmuş’a teşekkür ederek, eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli katkılardan biri olduğunu vurguladı.

Modern yapısı ve eğitim imkanlarıyla dikkat çeken kompleksin tamamlanmasının ardından çok sayıda öğrenciye nitelikli eğitim ortamı sunması hedefleniyor.



