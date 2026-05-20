Isparta’da Acı Tesadüf: İki Kardeş Peş Peşe Hayatını Kaybetti

Isparta’da yaşanan talihsiz olay, aynı aileden iki kardeşi kısa süre içerisinde hayattan kopardı. İnşaatta meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan Mustafa Yıldırım, günlerdir süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ağabeyi Osman Yıldırım’ın ise kardeşinin kaza haberini aldıktan sonra geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, yaklaşık 10 gün önce kentte yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Mustafa Yıldırım, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Kardeşinin durumunu öğrenen Osman Yıldırım’ın ise büyük üzüntü yaşadığı, olayın ardından fenalaşarak kalp krizi geçirdiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan Osman Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Yıldırım’dan da dün acı haber geldi. Doktorların günlerdir sürdürdüğü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım’ın vefatı, ailesini ve yakın çevresini bir kez daha yasa boğdu.

Uzun yıllardır Isparta’da su tesisatı işiyle uğraştığı öğrenilen Osman Yıldırım’ın çevresinde sevilen bir isim olduğu belirtildi. Aynı aileden iki kardeşin kısa süre içerisinde hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntü yarattı.

Mustafa Yıldırım’ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Hanife Sultan Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.