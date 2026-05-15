Isparta’da Heyelan Riskine Karşı Yoğun Mesai

Isparta İl Özel İdaresi ekipleri, kırsal bölgelerde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve heyelan önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, özellikle heyelan riski bulunan bölgelerde ekiplerin yoğun çalışma yürüttüğü belirtilirken, birçok noktada ulaşım güvenliğinin yeniden sağlandığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Merkez Darıderesi yolunda heyelan riskine karşı palye çalışması gerçekleştirildi. Bölgede olası toprak kaymalarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların tamamlandığı bildirildi.

Öte yandan Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Bayduş yolunda meydana gelen heyelan sonrası ekipler hızlı şekilde müdahalede bulundu. Yolun zarar gören bölümlerinde dolgu çalışması yapılarak ulaşım güvenliği yeniden sağlandı.

Sütçüler Melikler köy yolunda da heyelan nedeniyle zarar gören alanlarda dolgu çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Yetkililer, kırsal bölgelerde özellikle yağışlı dönemlerde heyelan riskine karşı çalışmaların süreceğini belirterek, vatandaşların trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri konusunda çağrıda bulundu.



