Başkan Veli GÖK’ten ‘Miraç Kandili’nde

BİRLİK ve BERABERLİK ÇAĞRISI

Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, içerisinde büyük hikmetler barındıran mübarek Miraç Kandili'nin ve üç ayların birlik ve beraberliğe vesile olması dileğinde bulundu.

Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan GÖK, ‘Bir kez daha bu mübarek geceye erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Müminler için arınma ve tertemiz olarak Cenab-ı Allah'a yönelme anlamına gelen Miraç Kandili rahmet ve lütuflarla dolu. Bu mübarek geceyi fırsat bilip kızgınlıklarımızı, kırgınlıklarımızı, kısır çekişmeleri bir kenara bırakıp sevgi ve kardeşlik hislerimizi güçlendirelim, ülkemize, milletimize, devletimize ilçemize nasıl katkı sağlarız bunu düşünelim. Unutulmamalıdır ki birlik ve beraberlikten güç doğar’ ifadelerini kullandı.

Bugün bizlere düşen Miraç'ın ruhu, manası, hikmeti ve hakikati üzerinde yeniden düşünmektir. İnsanlığın hayatını bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerektiğini vurgulayan Başkan GÖK, "Maneviyatı bol ve bizler için bir fırsat olan bu önemli gecede manevi ve kültürel değerlerin bir kere daha hatırlanacağına inanıyorum. Bu mübarek geceyi iyi anlamalı ve çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Eğirdir’li hemşehrilerimiz olmak üzere ülkemiz ve İslam âleminin Miraç Kandil'ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

