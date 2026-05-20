Isparta’da 19 Mayıs Coşkusu Salona Sığmadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Isparta’da düzenlenen programlarla büyük bir coşku ve gurur içerisinde kutlandı. Işıkkent Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde ortaya çıkan renkli görüntüler, bayramın anlam ve önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Program boyunca gençlerin sergilediği performanslar ve spor gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Salonda oluşan atmosfer dikkat çekerken, özel öğrencilerin sahnelediği gösteriler ise duygu dolu anlar yaşattı.

Kutlamalarda Türk bayraklarıyla donatılan salon, 19 Mayıs ruhunu yansıtan görüntülere sahne olurken, vatandaşlar da etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele’nin yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerde, başta Atatürk olmak üzere tüm kahramanlar ve aziz şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Gençliğe armağan edilen bu anlamlı günün coşkusu Isparta’da gün boyu hissedildi.







