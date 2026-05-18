64 İlde Siber Operasyon: Isparta da Listede

İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında Isparta’nın da bulunduğu 64 ilde düzenlenen geniş çaplı siber suç operasyonlarında yüzlerce şüpheli gözaltına alındı. Son 5 gün boyunca sürdürülen operasyonlarda toplam 1021 kişinin yakalandığı açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı bahis, çevrim içi dolandırıcılık, çocuklara yönelik müstehcen içerikler ve bilişim suçlarına yönelik önemli tespitler yapıldı.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 319’unun tutuklandığı, 192 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferi yaptığı, mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağladığı ve sahte kampanyalarla vatandaşları dolandırdığı yönünde çok sayıda delile ulaşıldığını açıkladı.

Operasyon dosyasında ayrıca; araç kiralama, kapora dolandırıcılığı, TOKİ sosyal konut projeleri, yatırım ortaklığı ve sahte bahis kuponları üzerinden vatandaşların hedef alındığı belirtildi. Siber dolandırıcıların özellikle oltalama (phishing) yöntemleriyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği ifade edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) destekli yürütülen incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 48 milyar 16 milyon TL değerindeki para ve mal varlığına el konulduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak vatandaşlara dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.