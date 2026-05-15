Isparta’da Dolu Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı

Isparta’da etkili olan şiddetli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Çayboyu mevkisinde kısa sürede etkisini artıran dolu, park halindeki araçları adeta beyaz örtü altında bıraktı.

Yoğun yağış sonrası bölgede dolu birikintileri oluşurken, bazı araçlar bulunduğu yerden çıkamaz hale geldi. Aracını Çayboyu boyunca park eden bir vatandaş ise yağışın ardından aracının etrafının tamamen doluyla kaplandığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Grayder yardımıyla aracın önünde biriken dolular temizlenirken, mahsur kalan araç bulunduğu yerden çıkarıldı. O anları çevredeki vatandaşlar da şaşkınlıkla takip etti.

Kent genelinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandığı öğrenildi. Meteoroloji yetkilileri ise vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.







