Şarkikaraağaç Köylerinde Pire Alarmı!

Şarkikaraağaç Köylerinde Pire Tepkisi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yeniköy, Karayaka, Belceğiz ve Çeltek köylerinde son günlerde artan pire sorunu vatandaşların tepkisine neden oldu.

Köy sakinleri, özellikle sıcak havaların etkisiyle pirelerin çoğaldığını belirterek günlük yaşamın olumsuz etkilendiğini söyledi. Vatandaşlar, çocukların gece saatlerinde uyumakta zorlandığını ifade ederken, bazı bölgelerde sorunun okullar aracılığıyla da yayılım gösterdiği iddia edildi.

Bölge halkı, zaman zaman ilaçlama çalışmaları yapıldığını ancak uygulamaların yetersiz kaldığını dile getirdi. Vatandaşlar, ilaçlamaların daha kapsamlı ve düzenli şekilde yapılmasını isterken, yetkililerden de konuyla ilgili açıklama beklediklerini belirtti.

Köy muhtarları aracılığıyla sürdürülen çalışmaların yeterliliğinin incelenmesi beklenirken, vatandaşlar yaz ayları öncesinde sorunun büyümeden çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.