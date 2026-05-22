Türk Mutfağı Haftası Isparta’da Başlıyor

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, 21-27 Mayıs tarihleri arasında çeşitli programlarla kutlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası’nın bu yılki teması “Bir Sofrada Miras” olarak belirlendi. Etkinliklerde, Türk mutfağının binlerce yıllık kültürel mirası ve geleneksel lezzetleri tanıtılacak.

Isparta’ya özgü yöresel tatların vatandaşlarla buluşacağı programın açılışı, 21 Mayıs Perşembe günü Valilik Binası arkası Ulu Camii yanında gerçekleştirilecek. Açılışta halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi de yer alacak.

Program kapsamında kabune pilavı, mercimek çorbası, irmik helvası, gül şerbeti, pişi, gül lokumu, tavuk döner ve çakal helvası gibi yöresel lezzetlerin sunumu ve ikramı yapılacak.

Etkinlikler çerçevesinde ayrıca 21-26 Mayıs tarihleri arasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu’nda “Isparta Coğrafi İşaretli Ürünler Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilere açık olacak.



